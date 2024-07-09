Шоу The Beatles «LOVE» Цирка дю Солей в Лас-Вегасе закрыто

Cirque du Soleil закрыл шоу The Beatles «LOVE» после 18 лет, появившись в июне 2006 года как шоу, предназначенное для поклонников Beatles, и единственное авторизованное живое выступление Beatles в мире. За 18 лет шоу посетило более 11,5 миллионов человек.

Около 220 членов актерского состава и съемочной группы теряют работу из-за закрытия шоу. Cirque du Soleil стремится задействовать как можно больше этих артистов в своих гастрольных шоу.

«Мы все еще находимся в режиме разработки», — говорит Даниэль Ламарр, исполнительный вице-председатель Cirque du Soleil.- Мы поддерживаем с ними связь. У нас еще много шоу в работе».



LOVE

Но представители Cirque du Soleil и материнской компании Beatles Apple Corps заявили, что перезагрузки «LOVE» не будет ни в резиденциях, ни на гастролях. Никакого будущего партнерства между Beatles и Cirque du Soleil не планируется, хотя Apple Corps, вероятно, могла бы организовать еще одно лицензированное сценическое шоу Beatles в другом месте, только не с артистами Cirque du Soleil.

«„LOVE“ существовало 18 лет, и я думаю, что это шоу могло бы длиться по крайней мере столько же, сколько „Mystere“, потому что это классика, — говорит Ламарр. - Все в состоянии шока, потому что мы думали, что это шоу будет длиться намного дольше».

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Ламарр — один из немногих руководителей, которые все еще работают в компании, когда шоу было задумано впервые, первое в своем роде сочетание франко-канадской цирковой компании с музыкой легендарной группы.

“LOVE” не выдержало статистики посещений своих первых дней в эти месяцы, достигнув максимума около 60% проданных билетов, пока не было объявлено о его закрытии.

«Волшебная дружба, которая у нас была с Cirque du Soleil на протяжении последних 18 лет, дала миллионам людей по всему миру возможность прочувствовать музыку The Beatles так, как мы никогда бы не смогли представить без их артистизма и творческого видения, — говорится в заявлении на веб-сайте The Beatles. - Мы хотели выразить нашу любовь, благодарность и признательность блестящему актерскому составу и съемочной группе шоу. И всем поклонникам со всего мира, которые пришли посмотреть его. Спасибо».

Последний визит Пола Маккартни на шоу состоялся 30 сентября, когда он приехал в город, чтобы увидеть выступление U2 в The Sphere. Он отправил поздравительное видео актерам и съемочной группе шоу, которое было показано в прошлую субботу во время заключительной встречи в Zoom.

Ринго Старр в последний раз видел шоу 30 мая, во время его собственного концерта в The Venetian Theatre. Он отпраздновал свой 84-й день рождения в тот же день, когда состоялось финальное представление «LOVE».