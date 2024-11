Гитара Джорджа Харрисона ушла на аукционе за рекордную цену

Инструмент под названием Resonet Futurama был куплен Харрисоном в 1959 году, когда ему было всего 16 лет. Гитару приобрели за 58 фунтов в рассрочку, договор о покупке подписала мать будущей звезды. Впоследствии Джордж Харрисон играл на этом инструменте на 324 разных концертах The Beatles. Гитару Resonet Futurama также можно услышать в песне Тони Шеридана «My Bonnie» и инструментальном треке The Beatles «Cry for a Shadow».

Изначально лот с гитарой «битла» оценивался в 600–800 тысяч долларов, однако итоговая цена оказалась вдвое выше. Торги проходили в США 20 и 21 ноября, организатором выступил аукционный дом Julien’s. Исполнительный директор Julien’s Мартин Нолан назвал инструмент «одной из важнейших гитар в истории рок-н-ролла» и отметил, что она сформировала звучание The Beatles.



Resonet Futurama