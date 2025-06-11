The Rolling Stones записывают 31-й альбом

Сэр Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд находятся в студии звукозаписи с апреля, согласно газете Sun, которая сообщает, что группа уже записала 13 песен и обсуждает дату выпуска своего 31-го студийного альбома.



The Rolling Stones

Последний альбом группы, Hackney Diamonds, их первая оригинальная работа за 18 лет, сразу же возглавил чарты после своего релиза в 2023 году.

Сообщается, что три легенды музыки создавали музыку в студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Известно, что звезды It's Only Rock 'n Roll объединились с продюсером Эндрю Уоттом, который работал над Hackney Diamonds.

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В ноябре этого года, чтобы отметить 50-летие присоединения Вуда к Stones, группа планирует выпустить ремастеринговое издание своего альбома Black and Blue 1976 года, включающее два новых трека.

Rolling Stones отказались от планов гастролировать по Великобритании и Европе в 2025 году из-за сложностей с площадками и поездками.

За всю свою карьеру Stones продали более 250 миллионов альбомов по всему миру.

Их первый альбом The Rolling Stones вышел 17 апреля 1964 года.