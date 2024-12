The Rolling Stones выпустили секретный концерт 1999 года

Запись сделана во время секретного концерта в лондонском клубе «Shepherd’s Bush Empire», который состоялся 8 июня 1999 года перед двумя аншлаговыми выступлениями на стадионе «Уэмбли».

Тогда, 25 лет назад, The Rolling Stones отыграли перед 1800 зрителями, среди которых были Роберт Плант, Джимми Пейдж, Пит Таунсенд, Джон Бон Джови, Ленни Кравиц и другие.

The Rolling Stones

В сет-лист вошло много редких композиций группы, которые нечасто звучали со сцены. Например, в тот вечер состоялось единственное известное исполнение песни «Moon Is Up», а также одно из семи исполнений песни «Brand New Car» из альбома «Voodoo Lounge». Кроме того, группа во второй раз в своей истории сыграла трек «Melody» с пластинки «Black and Blue». Концертная премьера этой песни состоялась в 1977 году в Торонто.