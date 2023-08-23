The Rolling Stones объявила о новом альбоме через рекламу

Новый альбом британской группы The Rolling Stones выйдет в сентябре.

Группа опубликовала объявление от имени вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds в газете лондонского района Хакни.



The Rolling Stones

«Наша дружелюбная команда обещает вам Satisfaction. Мы починим ваши разбитые окна, если вы скажете Gimme Shelter», — говорится в рекламе.

Там также сказано, что «новый офис стекольной компании» откроется в сентябре на Мэйр-стрит, и указан номер, по которому можно узнать стоимость услуг. Кроме того, в объявлении зашифрована дата основания группы, которая совпадает с датой открытия вымышленной стекольной компании.

По информации The Times, в альбоме, помимо композиций The Rolling Stones, будут песни, записанные при участии Пола Маккартни и Элтона Джона.