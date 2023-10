The Rolling Stones выпустили новый альбом «Hackney Diamonds»

Это первый альбом за 18 лет для группы, и первый же, выпущенный после смерти барабанщика Чарли Уоттса, успевшего принять участие в создании двух из 12 треков - «Mess It Up» и «Live By the Sword» - до своей кончины в 2021 году.

В альбом вошли также коллаборации с Леди Гагой и Стиви Уандером «Sweet Sounds of Heaven», «Bite My Head Off» с бас-гитарой Пола Маккартни, «Get Close» и «Live By the Sword» с партией фортепиано от Элтона Джона. Финальным треком альбома стал кавер Мика Джаггера и Кита Ричардса на песню Мадди Уотерса, которая когда-то вдохновила группу на название - «Rolling Stone Blues». Запись музыкального материала происходила в течение нескольких лет по всему миру: от Henson Recording Studios в Лос-Анджелесе до Metropolis Studios в Лондоне, Sanctuary Studios в Нассау, Багамы, а также Electric Lady Studios и The Hit Factory/Germano Studios в Нью-Йорке.



The Rolling Stones

Продюсером альбома стал 33-летний Эндрю Уотт, в последние несколько лет сделавший себе имя на сотрудничестве с легендами рока. Он работал над двумя последними альбомами Оззи Осборна, прошлогодним сольным диском вокалиста Pearl Jam Эдди Веддера и вышедшим в самом начале 2023-го новым альбомом Игги Попа.

На первый сингл «Angry» был представлен клип. В главной роли — голливудская актриса Сидни Суини, звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос».

Накануне релиза состоялась закрытая презентация альбома в вестсайдском клубе Racket NYC. На сцену вместе с Китом, Миком и Ронни Вудом вышла Леди Гага, а также новый барабанщик Стив Джордан, басист Дэррил Джонс, клавишник Мэтт Клиффорд и бэк-вокалистка Шанель Хейнс. Среди гостей были замечены супермодели 1990-х Кристи Бринкли и Кристи Тарлингтон, актер Дэниэл Крэйг с супругой, актрисой Рэйчел Вайс, певец Элвис Костелло с женой Дайаной Кролл, комики Тревор Ноа и Крис Рок, модель и актриса Камила Морроне.

Стало также известно, что в честь выхода пластинки Rolling Stones и футбольный клуб «Барселона» выпустили новую коллекцию спортивной формы. Фирменные сине-бордовые полосатые футболки украшены логотипом группы – высунутым языком на фоне ярко-красных губ. В продажу лимитированная коллекция поступит 28 октября, а 5 ноября «Барселона» выйдет в этой форме на матч с «Севильей».