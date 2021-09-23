Rolling Stones выпустила клип памяти Чарли Уоттса

Черно-белое видео было снято режиссером Чарльзом Мехлингом в Париже, в центре сюжета две девушки (их сыграли актрисы Маргарита Тиам и Наиля Харзун), которые отправляются на встречу со своими друзьями-музыкантами в кафе, затем они все едут в гримерку, где слушают пластинку Rolling Stones и смотрят их старые концертные записи, а потом танцуют в клубах до утра.

Клип группа Rolling Stones посвятила памяти своего барабанщика Чарли Уоттса: на экране можно несколько раз увидеть молодого музыканта в кадрах хроники, а заканчивается клип надписью на экране «Charlie is my darling».

20 сентября, перед официальным началом своих новых концертов тура «No Filter», который стартует 26 сентября, Rolling Stones отыграли частный концерт на стадионе Gillette в Фоксборо, штат Массачусетс. Позже Мик Джаггер поделился видеозаписью свое речи, произнесенной перед началом концерта.



Чарли Уоттс

«Это наше первое шоу в рамках нашего тура 2021 года, - говорит фронтмен. - Я также должен сказать, что это немного горький вечер для нас, потому что это первый тур за 59 лет, который мы проводим без нашего очаровательного Чарли Уоттса. Мы все очень скучаем по Чарли. Мы скучаем по нему как группа, мы скучаем по нему как друзья на сцене и за ее пределами. У нас так много воспоминаний о Чарли, и я уверен, что у некоторых из вас, кто видел нас раньше, есть воспоминания о Чарли. Я надеюсь, что вы будете помнить его так же, как и мы. Мы хотим посвятить это шоу Чарли. Давайте выпьем за Чарли».