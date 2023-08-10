В Великобритании открыт прижизненный памятник The Rolling Stones

Скульптуры Мика Джаггера и Кита Ричардса установили в Дартфорде, графство Кент.



The Rolling Stones

Автором композиции стала скульптор Эми Гудман, которая изобразила Джаггера прыгающим с микрофоном по сцене. Она сообщила телеканалу Sky News, что могла создать монумент в старомодном стиле, но фронтмен коллектива и гитарист «никогда не стоят на одном месте».

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов в истории зарубежной рок-музыки. 21 композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на их вершину. Музыканты выпустили около 50 альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров.

В августе 2021 года ушёл из жизни барабанщик «роллингов» Чарли Уоттс. 80-летний Джаггер, 79-летний Ричардс и 76-летний Ронни Вуд продолжают выступать.