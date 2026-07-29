BTS обиделись и не станут принимать участие в Grammy

Дело в создании отдельной категории, Best Asian Pop Music Performance, для корейской, японской и китайской поп-музыки, которую многие сочли попыткой изолировать жанр от основных номинаций.

«Мы решили не участвовать в „Грэмми“ в этом году. Мы надеемся, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, — вне региона или языка. Спасибо [нашим фанатам] Army и всем, кто продолжает нас поддерживать», — написали музыканты в соцсетях.



BTS

При этом BTS считались одними из главных претендентов на награду, а участники не раз называли победу на «Грэмми» одной из главных целей карьеры.

Последний альбом BTS «Arirang» вышел 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. Уже на следующий день после релиза BTS отправились в мировой тур. Первое выступление группы в рамках тура в прямом эфире показал Netflix.

19 июля BTS выступили на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Вместе с ними участвовали Мадонна и Шакира. Средства от шоу направили в образовательный фонд FIFA Global Citizen — на «расширение доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру».