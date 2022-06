BTS выпустили антологию и клип

Треки для сборника «Proof» были лично отобраны участниками коллектива. Альбом включает в себя три совершенно новых песни, которые отражают мысли и идеи участников BTS о прошлом, настоящем и будущем.

«Альбом-антология знаменует начало новой главы истории BTS. Он дает возможность оглянуться назад и оценить всю проделанную работу», - говорится в заявлении лейбла группы Big Hit Entertainment.



BTS также представили клип на один из своих новых треков - «Yet to Come» (The Most Beautiful Moment).

На стримингах доступны только два диска «Proof». Третий диск - сборник демо-версий, нарезок, сольных и акапелльных версий хитов - доступен только на компакт-дисках.