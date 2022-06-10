BTS выпустили антологию и клип

Музыкальная компания подчеркнула, что ни о каком распаде речи не стоит, а взятый перерыв был запланирован. В первый раз подобный брейк у BTS состоялся в конце 2019 года. Затишье у BTS наступит после того, как они выступят в рамках шоу «Permission To Dance On Stage» и рождественского тура Jingle Ball.



BTS



«Этот период отдыха предоставит участникам BTS шанс получить новое вдохновение и зарядиться творческой энергией. Кроме того, они впервые с момента своего дебюта проведут праздничный