Концерт Жан-Мишель Жарра с Брайаном Мэем выйдет на CD и Blu-ray

Французский мастер клавишных инструментов Жан-Мишель Жарр объявил, что 5 сентября он выпустит новый концертный альбом Live In Bratislava на лейбле Sony Music Enetertainment.

Это запись его исторического концерта под открытым небом Bridge From The Future, который состоялся 12 мая 2024 года в Словакии на берегах Дуная перед более чем 100 000 человек, где к нему присоединился гитарист группы Queen Брайан Мэй.



Жан-Мишель Жарр и Брайан Мэй в Братиславе

Полное выступление из 22 треков доступно в различных форматах класса люкс, включая ранее не публиковавшуюся режиссерскую версию концертного фильма, ремастерированную аудиозапись, эксклюзивный винил и 40-страничную фотокнигу, запечатлевшую это уникальное выступление.

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«С того особенного вечера в Братиславе мы работали с блестящей творческой командой, чтобы создать максимально полную, кинематографическую версию концерта, — говорит Жарр. - Звук в этом релизе взят из прямой телевизионной трансляции концерта, запечатлевшей сырую, текущую энергию выступления. Я горжусь тем, что наконец-то поделюсь этим со всеми. Не только с теми, кто присоединился к нам в Словакии или смотрел онлайн, но и со всеми, кто хочет пережить этот опыт заново».

Это было первое сотрудничество Жарра с Брайаном Мэем, который присоединился к нему на сцене для исполнения новой аранжировки «Симфонии Нового Света» Дворжака, а также новых адаптированных произведений «Братиславское время» и «Рандеву Братислава».

Концерт в Братиславе выйдет в виде набора из двух CD, Blu-ray с ранее не издававшейся режиссерской версией и Ultimate Collector's Box, в который войдут два CD, Blu-ray и 10-дюймовый синий винил с неизданным треком Bridge From The Future, исполненным по мере появления публики, а также роскошная 40-страничная фотокнига с закулисными фотографиями и фотографиями с выступления.

Недавно Жарр объявил о своем первом за девять лет европейском турне, которое состоится в июне и июле 2026 года.