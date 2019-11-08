Жан-Мишель Жарр сочинил бесконечный альбом

Работа программы основана на музыкальных зарисовках и композициях, созданных Жарром специально для приложения. Вместе с тем программа обещает предоставить уникальный опыт каждому, кто воспользуется ей.

В основе приложения находится специальный алгоритм, который объединяет биты, мелодии и аккорды из композиций Жарра в бесконечно изменяющееся музыкальное полотно. Алгоритм реально работает бесконечно — для остановки генерации музыки нужно либо закрыть приложение, либо дождаться полной разрядки смартфона/планшета. Альбом построен из семи часов материала, который музыкант сочинял, исполнял и записывал в своей студии.



Jean-Michel Jarre

«Я говорю это смиренно, но что интересно в этом проекте, так это то, что вы касаетесь вечности, - говорит Жарр. - Эон будет существовать после моей смерти. Вы можете подключить его к солнечной панели, и он будет играть вечно, после нашей жизни. Это что-то новое».

Музыка сопровождается визуальным рядом на дисплее смартфона, созданным Алексисом Андре. Жарр говорит, что благодаря комбинации аудио и видео «каждый пользователь получит индивидуальную порцию искусства». Чтобы получать искусство было проще, алгоритм зашили в код самого приложения и научили работать его без постоянного подключения к Интернету — EōN готов генерировать музыку, где бы вы не находились.

По словам Жарра, название EōN (рус. Эон) было выбрано не случайно. Имя древнегреческого бога времени и вечности как нельзя лучше описывает то, что делает алгоритм приложения.

Я назвал этот проект EōN в честь древнегреческого бога времени и бесконечности Эона, так как такое имя лучше всего характеризует суть приложения — бесконечное создание музыки и визуального ряда. Как по мне, я ощущаю EōN как один из самых удивительных проектов, которые я создавал со времён выхода «Oxygen». EōN бесконечен и не повторяется в своей работе. Это органическое искусство, которое живет и растёт бесконечно в вашем собственном пространственно-временном континууме, - говорит Жан-Мишель Жарр.

По его словам, Eon отличается тем, что он задуман как альбом, с отчетливыми треками и богатым разнообразием настроений и темпов.

«Это не похоже на другие приложения, генерирующие линейную, эмбиентную музыку, - говорит он. - Вы можете начать с действительно техно-бита, но в следующий раз, когда вы откроете его, опыт начнется с струнной аранжировки. Это все та же музыкальная концепция, как у альбома, но она разная для каждого человека».

Например, Жарр хочет использовать Eon в туре, что позволяет ему «реагировать и импровизировать на то, что приложение дает ему» в режиме реального времени.

«Каждый вечер это будет совершенно другой концерт, поэтому зрители всегда получают что-то уникальное», - объясняет он.

Приложение создано только для смартфонов под управлением iOS. Выход версии для Android и других платформ запланирован на следующий год. Стоимость приложения составляет $8,99.