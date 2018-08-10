Jean-Michel Jarre оспорит в ЕСПЧ вопрос о лишении его наследстве

Об этом Жарр сообщил в открытом письме, опубликованном в пятницу в газете Le Parisien. Ушедший из жизни в 2009 году отец Жан-Мишеля, Морис Жарр, был известным французским композитором, лауреатом трех премий "Оскар" за музыку к фильмам "Доктор Живаго", "Лоуренс Аравийский" и "Поездка в Индию".



Жан-Мишель Жарр

"Я и моя сестра Стефани выносим данное дело на рассмотрение Европейского суда по правам человека, считая происходящее [по делу о наследовании] нарушением норм семейного права и попранием нашей юридической безопасности", - говорится в заявлении Жарра. Поскольку его отец проживал в Калифорнии, он оформил завещание по местным законам, передав все последней супруге и лишив при этом своих детей наследства. Французские законы запрещают завещателю лишать своих детей наследства, в связи с чем сын и дочь Мориса Жарра и пытались оспорить документ через суд.

Однако в сентябре 2017 года французский Кассационный суд подтвердил действенность завещания и право на получение наследства супругой Мориса Жарра. Теперь в своем заявлении Жан-Мишель Жарр и его сестра подчеркивают, что "право на наследование - это не только дело, касающееся финансовых средств, но и вопрос, относящийся к такой гораздо более важной области, как защита семейных связей. А в том случае, если это касается деятелей культуры, - то и моральных прав на произведения".

Дети композитора считают "шокирующим" и то, что их могут лишить права вступить во владение фотографиями и личными вещами их отца. В защиту своей позиции относительно наследования они напоминают также и о том, что французское государство может оказаться лишенным значительных налоговых отчислений, которые ему полагаются при оформлении наследования. А также отчислений за исполнение музыки.

ТАСС