Жан-Мишель Жарр не получит наследство отца

С жалобой в ЕСПЧ музыкант и его сестра обратились после того, как им не удалось добиться в национальном суде Франции признания недействительным завещания их отца – Мориса Жарра, автора музыки более чем к 150 кинокартинам, лауреата ряда престижных премий, в числе которых «Оскар» и «Грэмми».

«Мы вместе с сестрой Стефани обращаемся в Европейский суд по правам человека в связи с несоблюдением норм семейного права и нарушением нашей юридической безопасности», – говорилось в заявлении музыканта, опубликованном в 2018 году на страницах газеты Le Parisien.



Jean-Michel Jarre

Морис Жарр умер в 2009 году в Лос-Анджелесе, США, завещав все свое имущество последней супруге. Завещание было оформлено в соответствии с законодательством штата Калифорния: имущество было передано в семейный траст, созданный еще в 1991 году.

Жан-Мишель Жарр и его сестра обратились в суд Парижа, пытаясь оспорить действительность завещания, но в декабре 2014 года инстанция подтвердила неоспоримость прав последней супруги Мориса Жарра на его имущество. В мае 2016 года апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

Впоследствии Конституционный совет Франции в рамках дела Жан-Мишеля Жарра и его сестры вынес решение, согласно которому признавалась утратившей силу законодательная норма, по которой лица, имеющие право на наследство во Франции, но лишавшиеся этого права при наследовании, регулируемом иностранным законодательством, могли претендовать на часть имущества во Франции в виде компенсации.