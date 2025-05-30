«Ария» разрубила «Гордиев узел»

Авторами песни «Гордиев узел» выступили бас-гитарист коллектива Виталий Дубинин, поэтесса Маргарита Пушкина и вокалист Михаил Житняков. Причем последний стал соавтором как музыки, так и текста.

«Работая над текстом этой песни, мы стремились не просто проиллюстрировать знаменитую легенду о Гордиевом узле, но и сделать отсылку к сегодняшнему дню. Многим известно выражение „разрубить гордиев узел“ — оно означает радикальное решение самой, казалось бы, нерешаемой задачи. Именно эта мысль и легла в основу композиции», — говорит Михаил Житняков.



Михаил Житняков

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Идея композиции на тему легенды о Гордиевом узле возникла ещё в 2014 году, однако тогда она так и не была доведена до завершения. Всё это время песня «созревала» — и вот теперь обрела своё окончательное воплощение.

«Трек на тему Гордиева узла мог появиться ещё на альбоме «Через все времена», но в итоге мы решили отложить наши наработки. Эта идея вернулась, когда мы с Михаилом Житняковым завершили работу над музыкой к новой песне — и она оказалась как нельзя кстати», - поясняет Виталий Дубинин.

«Гордиев узел» — первый сингл с готовящегося к выходу полноформатного альбома «Арии», который должен выйти к юбилейному концерту команды, на стадионе «ВТБ Арена» 6 декабря 2025 года.