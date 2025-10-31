«Ария» выпустила альбом «Когда настанет завтра»

Всего в альбом вошли 11 песен, включая акустическую версию песни «Гордиев узел». Релиз альбома состоялся в день 40-летнего юбилея «Арии».

«В процессе работы над композицией мы поняли, насколько всеобъемлющим является её название, и решили озаглавить альбом именно так», – сказал автор музыки к песне «Когда настанет завтра» и бас-гитарист группы Виталий Дубинин.



«Когда настанет завтра»

Это четырнадцатая студийная пластинка легендарной команды и первая полноформатная работа за семь лет — предыдущий альбом вышел в 2018 году.