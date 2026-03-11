Александр Ф. Скляр и группа «Ва-БанкЪ» сыграли 40-летие с машиной времени

Что скрывать, Александр Ф. Скляр меняется чаще, чем любой артист в нашей стране, и сегодня пришел к довольно мягкому софт-роковому звуку. А вот первый период существования группы с его почти панковским задором и лихим жестким рубиловом вроде бы ушел в прошлое. Но нет. Специально для юбилейного концерта музыканты восстановили тот самый звук!



Александр Ф. Скляр и группа «Ва-БанкЪ»

Собственно, с «Кудрявой» на знаменитый мотив Шостаковича из альбома 1994 года «Так надо» и начали. Бог весть, сколько ее вообще не пели. Психоделический марш, яркая издевка над советским агитпропом. А затем - «Максималист» примерно 1987 года, который вообще студийной записи не имел все эти годы, и только месяц назад был выпущен группой. А потом «Жизнь на колесах» из того же «Так надо». Ну просто невероятно видеть и слышать этот гибкий упругий бас и заводные панковские двухдольные ритмы. И все это довелось слушать три десятилетия назад именно тут, в Горбушке… Скляр вернул в прошлое не только себя.



Александр Ф. Скляр и басист Алексей Рыславский

А потом основополагающая для раннего «Ва-Банка» песня «На кухне», произведшая невероятный фурор когда-то, и мигом сделавшая с помощью «Нашего Радио» его группой первого эшелона русского рока. Недавно тоже, кстати, заново перезаписанная. Но ее-то как раз Скляр играет на концертах до сих пор, а вот сыграть именно в обновленном виде — это премьера.



Александр Ф. Скляр

Как это выглядело: на сцене три светодиодных экрана, транслирующих на каждую песню свой видеоряд, зачастую родом из нулевых для аутентичности. Классическая четверка музыкантов вокруг Скляра с гитарой в руках, причем аккордеонист то и дело садится за клавишные.

«Моя жизнь», оммаж Фрэнку Синатре, звучит с воодушевляющими мажорными клавишными падами и деликатными аккордеонными обыгрышами. И Скляр такой артист-артист, - он широко распростертыми ладонями будто обволакивает весь воздух в Горбушке.



Александр Ф. Скляр

«Девочка» прозвучала сначала мило и лирично, затем обратившись в типичный панковский угар. Еще один раритет. Ну, а «На даче» (из того же «Так надо») публика запела хором с первой же фразы «Поедем, приятель, за пивом», - эта песня уже в генах аудитории Горбушки, уверен. Ну что за машина времени творится в этот вечер! А уж что творилось в зале, когда зазвучало «Кислое вино» из все того же знаменательного альбома… Причем заметно, что музыканты стараются не упрощать звук, - то бас сыграет более чем виртуозную партию, то гитара делает то, что точно не могли тогда, в 1994 году, сыграть чисто технически. Но общий посыл сохранен. А еще в песне поучаствовал Макс Черок из группы IFK. Он же отметился в «Обычном парне», кстати, как и Рич. Поэтому в тексте песни «Любэ» заменили на IFK. И не жалко.

А в «Пульсе» из альбома «Босиком на Луне» 2001 года, еще одном раритете с совершенно космическим звуком, переломной песней для Скляра в свое время, - ну просто невероятно звучит бас и гитара. Европейского качества звук, любой брит-поп позавидует. И в пару ему — чуть позже «Склиф» из того же теста с роскошным слэповым басом Алексея Рыславского, только с прокладкой из хита «Крысы не бьют чечетку», в котором драматический талант Скляра уже блистательно раскрылся. Сегодня Скляр — тот артист, который тончайше умеет выразить драматизм и вокально, и сугубо музыкальными методами, что в наших пенатах — отчаянная редкость.

Прозвучала и заглавная лирическая песня альбома «Босиком на Луне», щемящая и светлая.

Переходиком к современному репертуару стала сентиментальная песня «Маршруты московские» с видами старой Москвы 50-60-х на видеоэкранах. А затем «Корабли не тонут» из альбома «Песни моряков» (2008) с этими драматичными гармоническими рядами и душераздирающим текстом. Тема моря и моряков — одна из главных в творчестве Скляра, и «Корабли не тонут» - одна из его безусловных вершин. И «Черное знамя» тоже символ, публика обожает эту песню, двухдольный анархический галоп, вот и в Горбушке некоторые скинули с себя футболки, и давай обнаженные по пояс размахивать ими. Сегодня на их улице — праздник! Тут и новый товарищ Скляра Бранимир проявился… Ну почти гимнически прозвучал «Модест», посвящение Мусоргскому.

«Какой концерт группы «Ва-БанкЪ» может без песни про Васю-совесть?», - задался вопросом Скляр.

И зазвучала программная песня «Вася-совесть» из пелевинской «Нижней тундры» с томными аккордеонными сентенциями и резким слэповым басом.



Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр

А затем началась история. К своему старинному товарищу пришел Гарик Сукачев. И спел с ним сначала «За гагарой», сидя на импозантном черном кресле, и очень экспрессивно, но лениво покуривая при этом. А потом и «И снова май месяц» из совместного проекта «Боцман и Бродяга. Часть 2», понятная обратка песне «Месяц май». Снова сентиментальная и лиричная. Хотя с Сукачевым это всегда очень относительно.

Завершил 40-летний юбилейный концерт Александр Ф. Скляр «Пьяной песней», непременным кавером «Досуги-Буги» Петра Мамонова (тут я отметил, что после моей скромной критики басовой партии в нем в интервью Скляра басист Алексей Рыславский радикально поменял свою партию, причем исполнил ее совершенно виртуозно (!), низкий поклон и любовь ему), да и вообще такого великого кавера Мамонова мне давно не приходилось услышать. И гитарист Денис Скопин постарался психоделикой, и клавишник Александр Шведов. А потом и основополагающий для сегодняшнего Скляра «Эребус и Террор», - тут Скляр был настолько в образе, что даже не заметил поданные ему букеты цветов, - и хит «Эльдорадо», конечно.

«Помните, друзья! В жизни всегда есть моря!», - заповедал Скляр.

И спел «Есть моря», что и стало заключительным пунктом концерта в честь 40-летия группы «Ва-БанкЪ». Она живее всех живых, кажется. И очень жаль, что эту программу услышат разве что зрители в питерском клубе Jagger, да и все. Впрочем, концерт в Горбушке снимал телеканал «Рен-ТВ», так что скоро его покажут для всех. А он того стоит.

Гуру КЕН

Фото: Елена Хоррман и Николай Кисличко