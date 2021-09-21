Александр Ф. Скляр спел песню Мамонова «Старики»

Лидер «Ва-банка» признался, что услышал композицию на одном из концертов артиста в московском клубе «Гоголь» и сразу ее выделил.
«Когда пришло сообщение о трагической смерти автора, я решил отдать ему дань памяти и своего глубочайшего уважения и любви к большому артисту, - признался Александр Ф. Скляр. - И решил сделать ему эту песню. Так родилась идея сделать «Стариков». Петр Николаевич в этой песне, как всегда, глубок, парадоксален, ироничен и очень необычен в своем взгляде на тему. Я думаю, каждый слушающий эту песню со мной согласится. Над треком я работал корпускулярно-волновым методом. То есть сначала придумывал дома концепцию этой песни, записал «рыбу», разослал ее ребятам, каждый поработал у себя дома и записал свою партию. А я уже на студии записал чистовой вокал и акустическую гитару. Работал я на студии у Андрея Пастернака, звукорежиссером была Соня Кругликова. Я – якудза старой школы».
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