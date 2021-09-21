Александр Ф. Скляр спел песню Мамонова «Старики»

Александр Ф. Скляр решил открыть продуктовый Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» выпустили новую песню «Партизанская застольная» (слушать песню). Новая песня в жанре рок-шансона написана Скляром на народную мелодию. Клип в карантинном караоке-жанре снял Нормунд Лацис.







Скляр иронично поет о том, что его записывают то в либералы, то в «ватники», а он хочет быть самим по себе. И для этого придумал хитрый план - открыть продуктовый магазин, куда будут нести деньги и либералы, и «патриоты».



Александр Ф. Скляр



«Партизанская застольная – это песня, предназначенная для коллективного исполнения за столом во время праздников,...

Александр Ф. Скляр назвал Мусоргского «Модест The Best» Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» выпустили клип «Модест The Best», в котором композитор Мусоргский представлен как «первый ученик в любимой школе под названьем рок-н-ролл» (смотреть клип). Режиссер клипа Нормунд Лацис, слова и музыка Александра Ф. Скляра. Видеоряд составлен из фрагментов различных кинофильмов и коубов самих музыкантов «Ва-Банка».







«Модест не прост, Модест не прост, Он пил помногу и всерьез

Он пил как жил, писал как пил - взахлёб, взапой

Он не предал, он не продал «Могучей кучки» идеал

Своих друзей и музыкантов не предал», - поет Скляр.



Возможно, представленная песня войдет в будущий студийный альбом группы «Ва-Банкъ», над которым музыканты работают не...

Александр Ф. Скляр посвятил песню Эдуарду Лимонову Александр Ф. Скляр выпустил клип на песню «Мальчик Эдик», посвященную Эдуарду Лимонову (смотреть клип). Клип снял режиссер Емельян Прокудин. В тексте песни автор дает характеристику своему герою, а также отмечает наиболее важные вехи его жизненного пути.







В клипе музыканты играют каждый у себя дома, а Александр Ф. Скляр поет где-то на природе у горящего костра с рефреном «Да, смерть!». Клип перемежают фото и видео Эдуарда Лимонова.



Александр Ф. Скляр



Эдуард Лимонов – писатель, поэт, публицист и политический деятель. Широкую известность получил как председатель запрещенной в России...

Александр Ф. Скляр выпустил шансон на карантине Александр Ф. Скляр выпустил сегодня акустический альбом «Песни во время чумы» (слушать альбом). Новый альбом Александра Ф. Скляра фактически является «музыкальным дневником карантина». В него вошли песни, которые музыкант публиковал на своем Youtube-канале в течение апреля и мая 2020 года. Теперь они стали самостоятельным релизом. Альбом Скляра «Песни во время чумы» состоит из четырнадцати композиций. В их числе как авторские произведения, так и известные блатные песни.







Релиз вышел на лейбле Союз Мьюзик.



Александр Ф. Скляр



«Друзья, соратники, коллеги и доброжелатели, в это...