Гарик Сукачев и Александр Ф.Скляр спели «В Кейптаунском порту»

Фильм режиссера Александра Велединского «В Кейптаунском порту» выйдет 22 августа 2019 года, но заглавный дуэт к нему можно услышать уже сейчас. В клипе использованы сцены из фильма, в котором играют Владимир Стеклов, Сергей Сосновский, Александр Робак, Юрий Кузнецов и др.

Сюжет фильма растянут на десятилетия. Летом 1945 года бывший солдат, рецидивист и его «салажонок» сталкиваются в жестком противостоянии, и каждый считает, что убил соперника. Начинается мирная жизнь, однако спустя полвека судьба снова сталкивает героев лицом к лицу... Фильм получил спецприз XXVI международного кинофестиваля «Окно в Европу».

Песня «В Кейптаунском порту» - вольное переложение знаменитой еврейской песни «Бай мир бисту шейн» (Для меня ты красива). Мелодию песни написал уроженец Украины американский еврейский композитор Шолом Секунда на слова Джейкоба Джейкобса в 1932 году для мюзикла на идише «Ме кен лебн нор ме лозт ништ». В 1937 году песню с новым текстом перезаписало трио сестёр Эндрюс, и она стала хитом сначала в США, а потом в Европе (и даже в фашистской Германии, пока нацисты не узнали национальность автора). Перепели песню многие известные исполнители, включая Эллу Фитцджеральд, Гая Ломбордо и Джуди Гарланд.

В СССР она стали известна по вольной версии Утесова, который пел ее как минимум в трех вариантах текста: про красавицу, старушку и немца-барона. Известный же нам вариант про Кейптаун и Джанетту сочинил ученик 9-го класса 242-й ленинградской школы Павел Гандельман в 1940 году. Его текст быстро ушел «в народ» (примерно как в фильме «Волга-Волга», но на самом деле).



Гарик Сукачев и Александр Ф.Скляр

И Скляр, и Сукачев уже неоднократно пели ее на концертах.