Александр Ф. Скляр выпустил клип на «Крысы не бьют чечетку»

Ролик, снятый на композицию «Крысы не бьют чечетку», опубликован сегодня на официальных каналах музыканта.

Релиз сингла «Крысы не бьют чечетку» состоялся в октябре 2019 года. До этого Скляр исполнял эту песню на фестивалях и концертах. Предполагается, что она войдет в новый студийный альбом группы «Ва-Банкъ».

«У нас был кастинг режиссеров: каждый из претендентов предлагал свой сценарий. Саша Карпов, на мой взгляд, предложили самую интересную версию, где я выступаю в роли капитана — главного лирического персонажа песни, а также играю все остальные роли. Клип получился достойный, очень хороший. И самое главное, полностью соответствует духу песни «Крысы не бьют чечетку»», - сказал Александр Ф. Скляр.



Александр Ф. Скляр

Снял клип режиссер Александр Карпов. Главную роль в этом музыкальном видео исполнил Александр Ф. Скляр. Он предстал сразу во множестве образов. В конечном итоге получилось полноценное представление, разыгранное одним актером.

Напомним, что предыдущий клип Скляр выпустил в марте текущего года. Основой для него послужила песня на стихи Владимира Высоцкого «Белое безмолвие».