Александр Ф. Скляр назвал Мусоргского «Модест The Best»

Режиссер клипа Нормунд Лацис, слова и музыка Александра Ф. Скляра. Видеоряд составлен из фрагментов различных кинофильмов и коубов самих музыкантов «Ва-Банка».

«Модест не прост, Модест не прост, Он пил помногу и всерьез

Он пил как жил, писал как пил - взахлёб, взапой

Он не предал, он не продал «Могучей кучки» идеал

Своих друзей и музыкантов не предал», - поет Скляр.

Возможно, представленная песня войдет в будущий студийный альбом группы «Ва-Банкъ», над которым музыканты работают не первый месяц.



Александр Ф. Скляр

Модест Мусоргский (1839-1881) - великий русский композитор, член «Могучей кучки», ценности которой он отстаивал даже после распада объединения вплоть до своей смерти. Написанные им цикл пьес «Картинки с выставки» и опера «Хованщина» весьма популярны среди рок-музыкантов всего мира для создания авторских каверов. Наиболее известна обработка «Картинок с выставки» в исполнении группы Emerson, Lake&Palmer.