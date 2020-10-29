Александр Ф. Скляр назвал Мусоргского «Модест The Best»

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Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» выпустили клип «Модест The Best», в котором композитор Мусоргский представлен как «первый ученик в любимой школе под названьем рок-н-ролл» (смотреть клип).

Режиссер клипа Нормунд Лацис, слова и музыка Александра Ф. Скляра. Видеоряд составлен из фрагментов различных кинофильмов и коубов самих музыкантов «Ва-Банка».

«Модест не прост, Модест не прост, Он пил помногу и всерьез
Он пил как жил, писал как пил - взахлёб, взапой
Он не предал, он не продал «Могучей кучки» идеал
Своих друзей и музыкантов не предал», - поет Скляр.

Возможно, представленная песня войдет в будущий студийный альбом группы «Ва-Банкъ», над которым музыканты работают не первый месяц.

Александр Ф. Скляр
Александр Ф. Скляр

Модест Мусоргский (1839-1881) - великий русский композитор, член «Могучей кучки», ценности которой он отстаивал даже после распада объединения вплоть до своей смерти. Написанные им цикл пьес «Картинки с выставки» и опера «Хованщина» весьма популярны среди рок-музыкантов всего мира для создания авторских каверов. Наиболее известна обработка «Картинок с выставки» в исполнении группы Emerson, Lake&Palmer.

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