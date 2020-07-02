Александр Ф. Скляр посвятил песню Эдуарду Лимонову

Клип снял режиссер Емельян Прокудин. В тексте песни автор дает характеристику своему герою, а также отмечает наиболее важные вехи его жизненного пути.

В клипе музыканты играют каждый у себя дома, а Александр Ф. Скляр поет где-то на природе у горящего костра с рефреном «Да, смерть!». Клип перемежают фото и видео Эдуарда Лимонова.



Александр Ф. Скляр

Эдуард Лимонов – писатель, поэт, публицист и политический деятель. Широкую известность получил как председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии. Скончался 17 марта 2020 года.

Песня «Мальчик Эдик», по всей видимости, войдет в альбом, над которым в настоящее время работает группа «Ва-Банкъ». Точная дата релиза пластинки пока не названа. Возможно, её релиз состоится в текущем году.