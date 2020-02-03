«Ва-Банкъ» готовит новый альбом и фильм

Об этом лидер коллектива Александр Ф. Скляр рассказал информационному агентству InterMedia накануне концерта, состоявшегося 1 февраля 2020 года.

По словам Александра, запись 18-го по счету альбома происходит на студии группы «25/17», где обрела свою финальную форму песня «Крысы не бьют чечетку». На данный момент готовы четыре песни для нового альбома. Одну из них - «Скарабей» - группа «Ва-Банкъ» впервые исполнила на фестивале «Старый новый рок» в Екатеринбурге 14 января.

- Эта песня про всех ушедших, и посвящается всем тем, кого мы любим, и кто всегда с нами, — говорит Александр Ф. Скляр. - Эта песня про то, что всё всегда возвращается – и ушедшие друзья.



Александр Ф. Скляр

Второй сингл с готовящегося альбома получил название «Танго Анубис». Песня стала дуэтом с рэпером Мэйти, её премьера состоится 7 марта на концерте в день рождения Скляра в ДК им. Горбунова. На вопрос о явно прослеживающейся в будущем альбоме теме древнеегипетской культуры Александр коротко ответил: «Расширяем географию поисков и ныряем глубже».

На московском концерте 1 февраля был представлен обновленный состав «Ва-Банка» с клавишником Сергеем Хащевским и ударником Александром Никитенко. В 2019-м году состав претерпел изменения в связи с уходом музыкантов Александра Белоносова и Андрея Белизова. Они покинули коллектив без конфликтов, по разным жизненным обстоятельствам. В результате старые песни группы зазвучали совершенно по-новому.

Во время концерта Александр Ф. Скляр активно общался с публикой и некоторые песни исполнял, гуляя между столиками клуба. Перед исполнением песни Владимира Высоцкого «Я из дела ушел» Александр рассказал, что эту песню для премии «Своя колея» в этом году ему предложил Никита Высоцкий.

- Песня оказалась абсолютно «моей»! - удивился музыкант чутью Никиты Владимировича.

Особой гордостью музыкантов стало то, что в этом году все песни на премии «Своя колея» звучали в аранжировках и сопровождении группы «Ва-Банкъ».

Помимо нового альбома, «Ва-Банкъ» заканчивает работу над фильмом «Концерт для отверженных», который был снят на выступлении в тюрьме особого режима Ванино в Хабаровском крае 2 августа 2019 года. Режиссирует фильм Нормунд Лацис, над саундтреком работали Андрей Пастернак и Олег Литвишко. Сейчас фильм находится на последней стадии производства, а его премьера запланирована на весну.