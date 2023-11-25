Шоу «Соль» завершилось совместным концертом Скляра и Рича

Начал именно Рич. «На Неве», «Холодно», «Снег», «Грязная работа» – экспрессивно, но по музыке бедновато, – одна живая гитара явно не справляется с объемом звука (да и гитарист так себе, если честно). Напор задает Рич, и выглядит он искренним, нахрапистым и взвинченно-эмоциональным.

А разговоры идут своим чередом. Например, что думает Скляр об этой программе?



Александр Ф. Скляр и Рич

«Мне это интересно. Вообще для меня это не новый опыт, как телевизионный ведущий я не новичок. Меня привлекло то, что мы ведем ее вдвоем. Если бы мне предложили делать это одному именно в таком формате, – слушать группы, беседовать с музыкантами, – скорее всего, я бы отказался. С большинством артистов у меня большая разница в возрасте, я могу не совсем адекватно их воспринимать и с ними разговаривать. Но как только я узнал, что у меня напарником будет Рич, мне это сразу стало интересно. У нас большая разница в возрасте, и мы по-разному смотрим на музыкантов. Мы давно знаем друг друга, и по-человечески нам легче найти общий язык. И я в своих ожиданиях не ошибся по итогам».

Рич подметил интересную особенность: «правдоруб» Скляр в эфире весьма доброжелателен ко всем гостям, но стоит отключить камеры, и он тут же принимается язвительно жестко крыть музыкантов, которые ему не понравились. Это действительно бросалось в глаза на протяжении всего сезона. И Скляр признал это:

«Я много всякой музыки переслушал за свою жизнь и побывал в разных психологических ситуациях. Мой учитель Евгений Головин много лет назад учил меня тому, что в жизни всегда нужно выстраивать гармонические соответствия. Мы были в эфире именно в гармонии. Если ты хотел высказать что-то резко, то я сразу уходил в позицию доброжелательности. Чтобы между нами был аккорд, чтобы это правильно звучало. Бывало, что не ждал ничего от группы, а они порадовали. Или как музыкант не порадовал, есть претензии, а на интервью оказывается, что он человек хороший, и мне уже не хотелось приставать к нему с разными музыкальными штуками».

У Рича же в музыке все переменилось, едва на сцену вышел… Сергей Летов (!). В «Правильно, ничего» расхлябанную фоновую гитару вдруг дополнил инфернальный саксофон Летова, и преобразилось буквально все. Другой класс звука. Забавно, что прожженный «Z-патриот» Рич читает тут про «Прощай, Европа» и «вставить магазин и дослать патрон в патронник» – «что может быть изящнее? Правильно, ничего». А Летов, объездивший с концертами всю Европу и прочий мир, играет страшно и пронзительно. Ну просто взрыв мозга! «Танцевать», – тут про высмеивание тезиса «лишь бы не было войны», – и иерихонская труба Летова взмывает до истерических высот полусумасшествия… Впечатлило.



Александр Ф. Скляр и Рич

Александр Ф. Скляр начал с хита «Крысы не бьют чечетку». «Ва-Банкъ» звучит размашисто и стадионно, но отсутствие привычного аккордеона заметно обеднило музыкальную ткань. А это одна из моих любимых песен Скляра… В «Привете морскому ветру» аккордеон проявился на плейбеке, но это так себе замена, учитывая, что в песне прямо упоминается «гармоника». «Ад-и-рай» про «нельзя любить наполовину» получилась почти рэперской, «И снова май-месяц» как посвящение Гарику Сукачеву (про БГ и его «молодую шпану» Скляр решил не упоминать) или «Модест The Best» как посвящение Мусоргскому и даже новую «пиратскую» «Эребус и террор» с семплированной волынкой Скляр поет самозабвенно и убедительно. В «Черной свече» связки Скляра немного подвели, – а это была премьера дуэта с Ричем, – но вполне себе впечатляюще.

Выяснилось, кстати, что многие группы отказались принимать участие в «Соли». Они названы не были. Зато ведущие заочно упрекнули их в том, что они боятся говорить о сегодняшнем времени и боятся потерять свои заработки, учитывая заведомую Z-позицию обоих ведущих. Оба ведущих признались, что скоро выпускают новые альбомы, и Скляр даже до Нового года планирует его выпустить.

Гуру КЕН