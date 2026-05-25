Турецкий певец Мустафа Сандал рассказал, как изменилась Москва

Во время выступления артист поделился впечатлениями от города и отметил, что столица заметно преобразилась с момента его первого приезда.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, замечаю, как меняется этот город. С момента моего прошлого концерта здесь прошло несколько лет, и сегодня я снова увидел, насколько Москва расцветает, развивается и становится красивее», — сказал Сандал со сцены.



Мустафа Сандал. Фото Полина Рышкевич

Концерт прошёл в концертном зале «Москва» и собрал поклонников турецкой поп-музыки. В этот вечер прозвучали главные хиты артиста — Araba («Машина»), Aya benzer («Подобно луне»), Jest oldu («Просто получилось») и All My Life («Вся моя жизнь»).

Зал быстро включился в атмосферу вечера: зрители подпевали знакомым песням, танцевали и встречали музыкантов аплодисментами. Особое внимание публики привлекла и команда артиста — в паузах между композициями клавишник исполнял известные мировые мелодии и неожиданно сыграл русскую народную песню «Калинка».

Сам Сандал остался тоже в восторге от московской публики. Сразу после концерта он поделился впечатлениями в своих соцсетях.

«Москва, вы всегда встречаете меня тепло и радостно. Но в этот раз это было по-особенному. Спасибо!» — написал артист.

Мустафа Сандал — турецкий певец, автор песен и продюсер, один из самых узнаваемых исполнителей турецкой поп-музыки. Широкую известность ему принесли хиты 1990-х и 2000-х годов, а его песни давно стали узнаваемыми далеко за пределами Турции.