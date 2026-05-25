«Альянс» посвятил «Легкий полёт» основателю группы

Песню написал и спел бас-гитарист коллектива Андрей Туманов. Трек сочетает нью-вейв романтику 80-х с фанком и психоделией.

Новый сингл - в стиле и традициях «новой романтики» с элементами психоделики, легкого фанка и с ангельскими подголосками как символ вечности в память о друге, гитаристе и основателе «Альянса» Сергее Володине. За основу композиции был взят короткий музыкальный эскиз тех времен, сочиненный с его участием.



«Песню “Легкий полёт” я посвятил памяти моего друга, гитариста и основателя группы “Альянс” Сергея Володина. Наше знакомство состоялось в далёком 1975 году, когда меня, совсем юного паренька, позвали бас-гитаристом в его первый музыкальный коллектив. Нас связывали более 40 лет совместного творчества и крепкой мужской дружбы. В феврале 2017-го Сергея не стало. В основу композиции легла наша совместная зарисовка, живущая в моей памяти. Она эволюционировала в полноценную песню в духе “новой романтики” . Аранжировка и запись — с друзьями по “Альянсу” Игорем Журавлёвым и Германом Штромом, мастеринг — Игорь Замараев. Надеюсь, “Легкий полёт” найдёт достойное место в репертуаре группы и сердцах наших поклонников», - говорит Андрей Туманов.

В ближайших планах в 2026 году у группы - выпуск нескольких синглов и премьера альбома.