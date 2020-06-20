Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Сообщение об этом появилось на странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте".



Олег Парастаев

Под постом в официальной группе «ВКонтакте» уже отметили, что смерть певца наступила на заре — ровно как в знаменитой композиции.

Причины смерти автора композиции «На заре» не указываются.

Олег Заурович Парастаев родился 11 августа 1958 года в Москве.

Группа "Альянс" была создана в 1981 году в Москве. В оригинальный ее состав вошли Сергей Володин - гитара, Игорь Журавлев - вокал, гитара, Андрей Туманов - бас и барабанщик Владимир Рябов. Парастаев присоединился к коллективу в 1986-м - в первое "возрождение". И спустя год сочинил главный хит коллектива - «На заре». В 1988 году Олег покинул «Альянс» из-за творческих разногласий с солистом Игорем Журавлёвым и основал «Новую русскую группу». В 2019 году произошла попытка камбэка «Альянса» в «золотом» составе, и команда выпустила альбом «Хочу летать!». Однако в концертный состав возрождённого «Альянса» Олег не вошёл, и дальше Парастаев и Журавлёв вновь решили двигаться разными путями. Олег Парастаев в сотрудничестве с вокалистом Сергеем Арутюновым начал работу над проектом «На заре 2020».

Песня «На заре» получила новый виток популярности в 2007 году. Появившийся в сети клип, снятый в 1987-м, за короткий промежуток времени посмотрели около 500 тысяч раз (на данный момент почти 5 миллионов). Песню также в 2007 году перепел Евгений Гришковец, группа «Бигуди» и солист Brainstorm Ренарс Кауперс. В 2018 году свой кавер сделала Монеточка. Композиция входит в саундтрек к фильмам «Хардкор», «Каникулы президента» и «Без меня», а также звучит в конце фильма «Громкая связь».