«Альянс» перепел Монеточку

По словам музыкантов, этот кавер они записали в преддверии концерта исполнительницы, который состоится в Москве в начале лета 2019 года. Игорь Журавлев с группой «Альянс» станут гостями этого выступления, а «Нет монет» в их исполнении выступает своего рода анонсом предстоящего шоу.
- В Новый год Монеточка на «Голубом Урганте» впервые исполнила песню группы Альянс «На заре», с тех пор она неизменно исполняет на всех своих концертах. Однако сегодня все наоборот, - рассказали агентству Intermedia представители музыкантов.
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