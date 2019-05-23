«Альянс» перепел Монеточку

Би-2, 2014.



Жанр: поп-рок





В этой самой дискографии, к слову, уже немудрено заплутаться — в год музыканты делают по несколько первоклассных релизов, то с оркестрами, то с коллегами. Но даже в этом обилии новый альбом, несмотря на отсутствие ярких хитов, смотрится особняком, артефактом «для своих».

