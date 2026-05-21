Yes выпустил клип на Turnaround Situation

Он войдет в их предстоящий двадцать четвертый студийный альбом Aurora, который выйдет на лейбле InsideOut Music/Sony Music 12 июня.

«Песня Turnaround Situation родилась из осознания того, что каждый раз, когда я игнорировал свою совесть, жизнь, казалось, рушилась в том или ином смысле, — объясняет певец Джон Дэвисон, автор песни. - Я и раньше шел по неверному пути. Большинство людей так делали. В этом всегда есть временный кайф, но в конце концов это настигает тебя. Написание этой песни было отчасти исповедью, отчасти искуплением. В конечном счете, песня призвана передать то чувство, когда наконец обретаешь мир с самим собой — когда, выбрав правильный путь, перестаешь бороться с тем, что глубоко внутри тебя кажется правильным. Странно, но правильный путь обычно оказывается сложнее. Он требует от тебя большего. Но в конце концов, он тоже что-то дает взамен: ясность, самоуважение и своего рода внутреннюю свободу. Думаю, именно к этому все и стремятся».

Новый видеоролик создан Мэттом Хатчингсом, который также снял видео для Aurora.

«Создание этого альбома доставило нам радость, дало возможность играть, экспериментировать и отдавать музыке все свои силы, — добавляет гитарист и самый давний участник группы Стив Хоу. - Всегда речь шла о сотрудничестве: кто-то может написать песню, но пока каждый не внесет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое; мы несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое».



Группа Yes также недавно объявила о переносе своего отложенного британского тура Fragile на май 2027 года.

Альбом Aurora будет доступен в ограниченном издании: делюкс-артбук и постер в светло-зеленом цвете (180 г) на двух виниловых пластинках, двух CD и Blu-ray, а также в ограниченном делюкс-артбуке на двух CD и Blu-ray. Оба издания содержат работы Роджера Дина и Фрейи Дин, бонусный диск с инструментальными композициями, а также Blu-ray с Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound и 24-битными стереомиксами (автор — Кертис Шварц). Альбом также доступен в виде разворотного издания (2 виниловые пластинки + буклет), специального издания CD Digipak и в цифровом формате.