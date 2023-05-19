Группа Yes посвятила новый альбом памяти своего барабанщика

Он стал первым релизом группы после смерти барабанщика Алана Уайта в мае прошлого года. Коллектив посвятил диск его памяти. Заменил Уайта за ударной установкой и в официальном составе группы Джей Шеллен (на фото крайний слева), подменявший Уайта периодически на концертах ещё с 2016 года.



Yes

«Альбом посвящен Алану. Мы никогда не сможем забыть тот факт, что скучаем по этому парню. У Джея Шеллена был большой опыт в качестве нашего барабанщика номер два в те периоды, когда Алан был недостаточно силен, чтобы отыграть с нами все шоу, и в этом альбоме он вышел на первый план. Мы сохранили преемственность в подходе, который мы установили на «The Quest» (предыдущий альбом группы, вышедший в 2021-м), но мы не повторялись. Это было главное. Как и в семидесятых, от альбома к альбому, мы растем и движемся вперед», - говорит гитарист Стив Хау, главный ветеран в нынешнем составе группы. Он играет в Yes с 1970 года.

Кроме Шеллена и Хау в текущий состав Yes также входят бас-гитарист Билли Шервуд, вокалист/мультиинструменталист Джон Дэвисон и клавишник Джефф Даунс.