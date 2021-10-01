Yes выпустила новый альбом «The Quest»

Это их первый студийный альбом с участием Билли Шервуда со времён The Ladder (1999), который заменил басиста-основателя Криса Сквайра после его смерти в 2015 году, и первый альбом без оригинального состава. Продюсером альбома выступил гитарист Стив Хау.

Большая часть музыки для «The Quest» была написана в конце 2019 года, а остальная часть - в 2020 году. Уайт и Шервуд сначала записали свои партии ударных и баса в Uncle Rehearsal Studios в Ван Найс, Калифорния, а Шеллин внес свой вклад в перкуссию. После того как Дэвисон поделился с группой файлами записи в Интернете, он отправился в Англию, чтобы присоединиться к Даунсу и Хау в студии Кёртиса Шварца, где и был закончен альбом.



Yes

«Для нас это стало вызовом, - говорит Джеффри Даунс. – Но если для меня это было привычным, я уже работал дистанционно, когда делал альбомы с Крисом Брейдом, то для других парней из Yes все было иначе».

Альбом The Quest выпущен в различных форматах, включая CD, LP, Blu-ray Disc, а также на цифровых платформах.

«Билли Шервуд и я записали всю ритм-секцию, бас и ударные в Лос-Анджелесе в Uncle Studios. Билли действительно хорош в звукозаписывающей студии, так что мы уладили все достаточно быстро», – рассказывает Алан Уайт.