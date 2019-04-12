На фестивале «Арт-футбол 2019» споют Рик Уэйкман, Кустурица и Fools Garden

Жеребьевка команд и пресс-конференция организаторов IX футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол 2019» состоялась в МИА «Россия сегодня» 10 апреля 2019 года. Сам фестиваль, также известный как чемпионат мира среди артистов, пройдёт в Москве с 8 по 16 июня 2019 года.

В пресс-конференции принимали участие генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский, сопредседатель оргкомитета Фестиваля, президент международной ассоциации артистического футбола “Art-football World” Юрий Давыдов, директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза Алексей Смертин, певец и композитор Дмитрий Маликов, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух и руководитель команды Великобритании Джимми Гарбер.



Участники пресс-конференции

В чемпионате примут участие 16 команд — из Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Ирана, Киргизии, Нидерландов, Парагвая, Перу, Республики Корея, России, Сербии, Словении и Турции. Кроме футбольных матчей, в рамках фестиваля ежедневно будут проходить концерты команд-участниц и специальных приглашенных гостей. Футбол соберет в Москве более 500 известных артистов со всего мира.

О концертной программе фестиваля журналистам рассказал Юрий Давыдов. По его словам, основной концертной площадкой «Арт-футбола» станет Пушкинская набережная Парка Горького. В этом году к традиционным конкурсным концертам, а также дополнительным программам, таким как “Latino party”, цирковое представление, рок-вечеринка, рэп-баттл и диджей-фест, добавился концерт классической музыки «Гала-классик», который состоится 14 июня на Главной сцене фестиваля в Парке Горького. По словам организаторов, это будет первый классический опен-эйр в рамках «Арт-футбола». Его организатором выступает Дмитрий Маликов, он также примет участие в «Гала-классик» со своей программой «Пианомания».

— В этом году я получил приглашение не только выйти на поле, но и организовать кроссовер, — рассказал артист. — Многие музыканты не вписываются в обычную концертную программу, поскольку исполняют классику. В этот раз мы попытаемся объединить их в Парке Горького. Возможность играть на открытых площадках для простых людей работает на популяризацию классической музыки. Я надеюсь, что у нас получится интересный, зрелищный и разнообразный фестиваль. И, конечно, на то, что в этом году Россия победит.

В качестве специальных гостей фестиваля в этом году заявлены Эмир Кустурица, немецкая группа Fools Garden, Денис Майданов, Валерий Сюткин, группа “Уматурман”, «Белорусские песняры», новая группа Юрия Давыдова «Злобные старикашки» и другие коллективы. А «вишенкой на торте», по словам Юрия Давыдова, станет выступление участника британской группы Yes, композитора, аранжировщика и пианиста-виртуоза Рика Уэйкмана, которое пройдет 14 июня в бизнес-зале Казанского вокзала.

Стоит отметить, что в последний раз Россия получала звание чемпиона мира на фестивале «Арт-футбол» в 2008 году. По словам Ильи Авербуха, в прошлом году наша страна была близка к победе, выйдя в финал, но судья в решающий момент не засчитал гол.

— Теперь у нас будет другой судья, — пошутил знаменитый фигурист. Сам Илья Авербух называет «Арт-футбол» визитной карточкой лета. — Очень здорово, что у фестиваля такая длинная история, — сказал он. — И здорово, что Москва поддерживает это мероприятие. В этой стабильности есть ощущение, что «Арт-футбол» с каждым годом становится все масштабней. Каждый год фестиваль развивается, привлекает все больше и больше стран, осваивает новые концертные площадки и форматы. У нас все по-настоящему. Каждый год сборная России мечтает вернуть себе титул чемпионов мира. В этом году мы также будем сражаться. Ведь прошло уже больше 10 лет с прошлой победы, пора выигрывать снова!

Президент «Старко» Юрий Давыдов отметил, что у них уже второй год есть некоторые проблемы с отбором участников, поскольку желающих попасть на чемпионат больше, чем они могут принять по регламенту. Алексей Смертин, в прошлом выступавший за национальную сборную России, признался, что фестиваль «Арт-футбол» заставил его мечтать о карьере рок-музыканта.

— Организовать турнир не сложно, сложнее повторять его из года в год, — заметил директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза. — Раньше как футболист я думал исключительно об игре, но палитра фестиваля настолько широка, что я уже хочу стать рок-музыкантом. Впрочем, футбол прекрасен в любом проявлении, он вобрал в себя все основополагающие жизненные принципы, такие, как дружба, ответственность, стремление к победе, командный дух и, конечно, зрелищность.

Руководитель команды Великобритании Джимми Гарбер в свою очередь выразил благодарность организаторам фестиваля за то, что они так великолепно соединили футбол и музыку.

— Сейчас трудное время и для вашей страны, и для нашей, поскольку у нас сейчас Brexit, но футбол и музыка объединяют нас, — отметил он.

Президентом фестиваля «Арт-футбол», как и в прошлом году, станет балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

— Мы живем в России, и у нас не переизбирают президента каждый год, — пошутил по этому поводу Юрий Давыдов. — Эмир Кустурица останется нашим президентом на неопределенный срок, и нет никаких причин это пересматривать.

Журналисты предложили организаторам фестиваля задействовать в этом году Никольскую улицу, которая работала неофициальным фан-клубом чемпионата мира по футболу 2018, но генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский эту идею не поддержал.

— Никольская улица сильно устала, ей надо дать отдохнуть, — объявил он.

В финале пресс-конференции состоялась жеребьевка команд-участниц IX футбольно-музыкального фестиваля. Сначала распределили первые места в группах среди четырех команд, ставших лидерами прошлогоднего турнира – России, Сербии, Великобритании и Аргентины. Россия возглавила группу B, в которой ей предстоит провести матчи с командами Кореи, Перу и Израиля. Великобритании досталась группы D, а ее ближайшими соперниками стали Германия, Иран и Нидерланды. Группу C возглавила Аргентина. Ей предстоит провести матчи с командами Турции, Белоруссии и Парагвая. А в возглавленную Сербией группу А вошли Кыргызстан, Венгрия и Словения. Полный календарь матчей и концертов будет опубликован в ближайшее время.