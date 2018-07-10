Дмитрий Маликов принял ванну в центре Москвы

Продюсером трека и режиссером клипа выступила Елена Кипер. Помимо моделей и актрис, в съемках приняли участие подруги артиста: Марина Ким, Таня Терешина, dj Катя Гусева, блогеры Рита Че и Ника Вайпер, участницы и победительницы конкурсов красоты.

В пятисотметровом лофте, Дмитрий не только искупался во внимании московских красавиц, но и успел принять ванну.



В пятисотметровом лофте Дмитрий успел принять ванну

Съемки длились сутки, лофт был наполнен красавицами и большой съемочной группой.

Все с нетерпением ждали АК-47 на съемке. Многие никогда не видели известного рэпера и знали его по знаменитой «Азино, три топора». Создатели клипа предложили Вите новый образ, и это решение моментально перевоплотило артиста. По задумке режиссера одной из трансформаций главного героя клипа является превращение Маликова в АК.

«В разгар лета мы решили снять клип на мою песню "Отпусти меня", в которую я пригласил прочитать рэп Витю АК. Клип получися интересным, задиристым, провокационным. На проблему взаимоотношений полов мы решили посмотреть с другой стороны. Обычно мужчины проявляют активность, чтобы понравиться девушке, а у нас все наоборот. В съемках приняло участие окол ста дам, которые очень разные, но все безумно красивые. И все они пытались привлечь внимание героя, в данном случае мое. Судя по названию песни у них это не очень получилось. Яркие образы, красивые девушки, все очень эротично, очень сексуально, при этом очень эстетично, не переходя границ дозволенного. Это было очень трудно, потому что фантазия режиссера никогда не знает границ. Режиссером выступила Елена Кипер, которая славится своими интересными, свежими и неординарными идеями.

Мне кажется клип должен получиться эстетически красивый. Ну и появление в нем известных московских красивых дам придаст этому клипу изюминку, прибавит поклонников и просмотров. Особенность этого трека, что он не надоедает. Это заметили все, кто присутствовал на съемках. Так что в самое ближайшее время вы сможете увидеть мой клип на всех музыкальных площадках страны», - делится своими впечатлениями Дмитрий.

«Разнообразие и варианты выбора бесконечны, но настоящая любовь слепа не потому что она ослепляет, а потому что не надо взвешивать, думать, мерять по росту, цвету кожи и iq. Ты одна, ты такая - это волшебство, а все остальное супермаркет. Эта песня - просьба о том, чтобы все неистинное ушло, а осталось самое главное», - рассказывает свое видение режиссер.