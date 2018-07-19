Дмитрий Маликов презентовал свой лучший клип

Съемки клипа длились сутки и проходили на девяностом этаже Башни Федерации Восток, в пространстве «Над Москвой».

«В разгар лета мы решили снять клип на мою песню "Отпусти меня", в которую я пригласил прочитать рэп Витю АК. Клип получися интересным, задиристым, провокационным. На проблему взаимоотношений полов мы решили посмотреть с другой стороны. Обычно мужчины проявляют активность, чтобы понравиться девушке, а у нас все наоборот. В съемках приняло участие окол ста дам, которые очень разные, но все безумно красивые. И все они пытались привлечь внимание героя, в данном случае мое. Судя по названию песни у них это не очень получилось» - рассказывает Дмитрий о съемках клипа.

«Я думаю, это мой лучший клип за последнее время», - написал артист в соцсетях, презентуя новинку.