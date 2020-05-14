Дмитрий Маликов выбрал победителей «Народного трибьюта»

Любители и профессиональные музыканты, дети и взрослые, в течение месяца представляли свои оригинальные версии на эстрадные и инструментальные произведения Дмитрия Маликова. А главным призом, по условиям конкурса, было заявлено выступление на одной сцене вместе с Дмитрием Маликовым на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

Первоначально народный трибьют планировался, как подарок для ценителей творчества Дмитрия и талантливых музыкантов в честь юбилейного года артиста. А по итогу, он стал настоящим праздником музыки и открытием новых талантов.

Запуск конкурса выпал на самое начало самоизоляции и сразу попал в определенные рамки, ограничивающие возможности музыкантов. Но, несмотря на текущую обстановку, конкурс набрал «народный» оборот. Произведения Дмитрия приобрели окраску рок-н-рольных мотивов, рэперской читки, тяжелой металлики, проникновенных инструментальных перевоплощений и даже целых перфомансов.

Многие участники конкурса настолько оригинально и профессионально подошли к выполнению условий, что они так перевоплотили песни Дмитрия Маликова, что те смогли бы существовать самостоятельно, как совершенно новые произведения. Такое народное творчество может послужить вдохновением даже для известных и уже состоявшихся артистов. Так, в рамках трибьюта, у Дмитрия Маликова состоялась уникальная коллаборация и совсем скоро выйдет дуэт с одной очень талантливой артисткой, чье имя пока держится в секрете. И этот дуэт, внезапно возникший в самоизоляции, обещает стать главной вишенкой на торте народного трибьюта Дмитрия Маликова, ведь в песне будет использован главный и самый известный рефрен из песни «Ты одна, ты такая».

Победителей конкурса выбирал лично Дмитрий Маликов. А при оглашении результатов, помимо главного победителя, он выделил несколько участников, с которыми хотел бы сотрудничать в будущем. Ими стали Александр Галагурский, группа «Чайное Дерево», пианист Алексей Вандрик, дуэт из скрипачки Юлии Гарехт и клавишника Романа Артюхова, Дима Пермяков. А счастливчиками, которые выступят вместе с артистом на фестивале «Жара» в Баку, стали участники дуэта Nansi и Sidorov. Они представили свою версию песни «Звезда моя далекая».

Теперь победителям предстоит лично познакомиться с Дмитрием Маликовым и приступить к подготовке выступления на фестивале «Жара».