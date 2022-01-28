Дмитрий Маликов выпустил космический альбом «Парад планет»

В альбом вошло 9 инструментальных композиций на космическую тематику. Про сам Звездный оркестр имени Юрия Гагарина неизвестно ничего, кроме того, что ранее тоже с Маликовым был выпущен сингл «Индикатор», вошедший в альбом. Так что возможно, что «оркестр» - просто электронное альтер эго самого Маликова.

Композиции в новом альбоме привычны для неоклассики Дмитрия Маликова, оркестр явно состоит из электронных семплов, но благодаря глубоким струнным падам настроение создается весьма космичное. Хотя назвать эти треки прямым следованием эстетике группы Space Дидье Маруани нельзя.



Дмитрий Маликов

«Сегодня вышел мой новый инструментальный альбом "Парад Планет". Лучшим подарком к моему завтрашнему дню рождения будет если Вы его послушаете, поделитесь с друзьями, и напишете мне свое мнение! Большое спасибо всем за внимание, дружбу и любовь!», - признается артист.