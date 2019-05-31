Дмитрий Маликов сыграет в голографию

Именно МАРСианское голографическое пространство вдохновило авторов на создание клипа, а в результате съемок - и на сам проект "Фантазм" по мотивам клипа, что выходит за рамки обычного представления общества о поп-культуре.



Дмитрий Маликов в проекте «Фантазм»

Для съемок была организована специальная фотосессия: снимались танцующие пары, а также дамы "в интересном положении". Такой неожиданный поворот создатели клипа выбрали специально для того, чтобы напомнить всем о вечных ценностях отношений, которые становятся основой для продолжения жизни. Это в каком-то смысле манифест, выражение протеста против утраты нравственных ориентиров и дискредитации института семьи.

Моушен-дизайнеры студии "Арт Динамикс" обработали полученные изображения и сделали голографическую раскладку. Они же предоставили и голографические экраны. А сцены с участием самого Димы Маликова снимались уже в специально подобранных интерьерах Марса.

Гости выставки «Фантазм» с помощью VR-технологий смогут почувствовать себя в центре съемочного процесса, встать рядом с Дмитрием Маликовым и даже прикоснуться к знаменитому артисту. Они ощутят себя в центре круговорота человеческих жизней, в центре танца в сопровождении красивой инструментальной музыки. Такое погружение сродни медитации, и человек выходит с выставки отдохнувший, как бы после "перезагрузки", со свежими силами возвращаясь к своему собственному прекрасному "танцу жизни", - сообщается в пресс-релизе выставки.

«Танцуй, моя любовь» - это ассоциация жизни каждого человека с танцем, круговоротом движений как особой Вселенной. Вспышка! Танец начался. Сначала это медленное соло, затем это страстный дуэт. Новая вспышка! Жизнь продолжается… Последующие поколения повторяют этот танец вновь и вновь, и нет ничего неизменного и в маленькой песчинке, и в частице мироздания - всё вращается в своём круге» - делится продюсер Елена Кипер.

«Танец как Любовь: всеобъемлющая, не требующая доказательств. К такой любви надо стремиться!» - добавляет Дмитрий Маликов.

Открытие выставки состоится 5 июня 2019 года в 14:00. Сбор гостей в 13-30. Кроме самого Дмитрия Маликова, на церемонию приглашены Анна Седакова, Стеша Маликова, писатель Александр Цыпкин, Владимир Матецкий, Дмитрий Борисов, продюсер Елена Кипер.