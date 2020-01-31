Дмитрий Маликов и покойная Юлия Началова спели дуэтом

Началова успела записать свою партию еще осенью 2018 года, точнее, даже не записать, а просто напеть на айфон.
- Немного истории песни: случайная встреча Юли возле дома с автором песни Гоар Ахназарян, которая оказалась ее соседкой, привела к созданию дуэта. Юля успела записать свою партию еще осенью 2018 года, не записать, просто напеть на айфон. Там она и оставалась, - рассказала в своем инстаграме пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева. - Дима доделывал свою часть работы уже после Юлиной кончины, профессионально в студии. «Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!» строчки, которые теперь обрели иной, новый, грустный смысл.
Сингл вышел на лейбле «Джем».
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