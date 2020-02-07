Дмитрий Маликов призвал разгадать тайну любви

Релиз композиции состоялся на лейбле CD Land 7 февраля 2020 года.

В песне Дмитрий Маликов признается в любви некой лирической героине, объясняет ей, что любовь - не шутки, передает ей привет и заодно просит разгадать ее тайну любви.



Дмитрий Маликов

В скором времени на эту композицию будет также выпущен видеоклип, снятый ученикам режиссера и продюсера Елены Кипер из творческой лаборатории «Я режиссер». Сюжет клипа основан на трендовой тематике набирающей все большую популярность социальной сети TikTok. В клипе зрители увидят похищение Дмитрия Маликова и его последующее путешествие от бьюти-блогера и хипстеров в метро до рюмочной.