Дмитрий Маликов обвинил Сергея Жукова в незаконном использовании песен «Руки Вверх!»

По словам продюсера, в картине звучат около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат лейблу «Джем».

«Полгода назад к нам обратились за оформлением прав на эти песни для использования в фильме, позже просили ранние клипы. Мы ответили, что вопрос может быть решен положительно после общения меня и Жукова. Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски «для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма». Что уравновешивать, когда Жуков неоднократно был уличен судами в нарушении прав, выплачивал денежные компенсации, не раз получал ограничения на выезд за пределы страны ввиду уклонения от исполнения законного акта», — говорит гендиректор «Джема» изданию Gazeta.ru.



Сергей Жуков

Первый продюсер звезд Андрей Маликов также рассказал, что в 1999 году Жуков и его коллега по «Руки Вверх!» Алексей Потехин расторгли с ним рабочие отношения.

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«После ухода от меня осенью 1999 года, чтобы закрыть наши взаимоотношения, Жуков и Потехин подписали со мной соглашение о расторжении всех наших рабочих отношений и в качестве «компенсации» за проделанную грандиозную работу по раскрутке группы до самых вершин шоубиза признали за мной и моим продюсерским центром исключительные права на все исполнения, и исключительные права изготовителя всех фонограмм, совместно созданных в период с 1996 по 1999 год. В те годы эти права стоили 0 рублей, 0 копеек, а с 2015 года они стали монетизироваться, что и послужило причиной недовольства Сергея Жукова», — заявил Маликов.

Маликов считает, что в фильме без разрешения использованы его собственный образ, различные художественные оформления, декорации сцены, разработанные «Джемом» и ему принадлежащие.

В июле Жуков подал в суд на лейбл с намерением оспорить права на композиции «Руки Вверх!». Прошлый его подобный иск был отклонен в марте.

Биографический кинопроект о коллективе выйдет 10 октября.