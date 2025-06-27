Дмитрий Маликов и Nemiga: как появилась песня «Навсегда»

Музыканты рассказали о том, как создавался их неожиданный музыкальный союз, который стал частью шоу «Фреш. Три трека». Идея трека возникла во время импровизации. Дмитрий Маликов и участники Nemiga оказались в одной команде в рамках концептуального эксперимента, где задача состояла в создании абсолютно новой музыки, объединяющей разные стили, поколения и подходы.

«Мы просто начали играть, импровизировать, и рождающаяся мелодия сразу захватила нас. Это была потрясающая энергия: сотрудничество развивалось легко и вдохновляюще. Такие моменты в творческой жизни действительно редкость».



Дмитрий Маликов и Nemiga

Влад из Nemiga подчеркнул, насколько их работа была естественной:

«Мы сразу почувствовали, что поймали нужную волну. Буквально с первых нот стало ясно, что песня имеет огромный потенциал».

Музыканты уверены, что спонтанность не только задала тон работе, но и сделала «Навсегда» особенной. Дмитрий Маликов отметил, что подобные эксперименты помогают артисту выходить за рамки привычного и открывать для себя новые горизонты:

«Я всегда ищу свежие идеи, меня привлекает молодая энергия, и ребята из Nemiga отлично дополнили процесс своим видением».

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Дмитрий Маликов и Nemiga

В эфире также затронули участие Nemiga в ряде трибьют-альбомов известных российских коллективов. Музыканты уже успели поработать с песнями Дианы Арбениной и группы UMA2RMAN, зарекомендовав себя как коллектив, комфортно чувствующий себя в самых разных стилях.

«Та рокерская тусовка – это скорее музыка души. Но мы стараемся сохранять собственный стиль, не уходя ни в одну из крайностей, так что и сейчас мы не сильно “опопсели”».

Дмитрий Маликов в свою очередь нашел слова, чтобы описать уникальность Nemiga:

«Nemiga привлекают внимание и поп, и рок-музыкантов. Их музыка выходит за рамки привычных категорий – это крайне необычное и интересное звучание».

Музыкант подчеркнул, что для него музыкальный поиск сейчас стоит на первом месте. Уже в октябре Дмитрий Маликов представит свою сольную фортепианную программу «PIANOMANIЯ» в Московском международном Доме музыки в честь своего 55-летия.