Дмитрий Маликов споет дуэт с покойной Юлией Началовой

Ровно год назад, 25 марта 2018 года, более 60 человек погибло при пожаре в Кемерово, 40 из которых - дети. Композиция родилась спонтанно, как эмоциональная реакция на трагедию на следующее утро после случившегося, рассказал Дмитрий Маликов.