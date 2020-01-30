Дмитрий Маликов споет дуэт с покойной Юлией Началовой

На своем юбилейном концерте в «Крокусе» Маликов споет песню «Не отпускай меня», записанную с голосом Юлии Началовой.
«Немного истории песни: случайная встреча Юли возле дома с автором песни Гоар Ахназарян, которая оказалась ее соседкой, привела к созданию дуэта. Юля успела записать свою партию еще осенью 2018 года, не записать, просто напеть на айфон. Там она и оставалась. Дима доделывал свою часть работы уже после Юлиной кончины, профессионально в студии. «Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!» - строчки, которые теперь обрели иной, новый, грустный смысл», - рассказала пиар-агент Началовой Анна Исаева.
«Релиз этой песни - дуэта с изумительным человеком , певцом и другом Дмитрием Маликовым состоится 31 января, прямо в день рождения Юли, так совпало, потому что в этот день пройдет юбилейный концерт Дм Маликова в Крокусе. Тогда же состоится и первое исполнение этой песни. Это значит, что все вы сможете услышать скачать и оставить себе на память последний дуэт Юлии Началовой, исполненный с Дмитрием Маликовым».
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