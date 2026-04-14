Goroda: Русские Linkin Park на сцене с Saliva в России

Коллектив образовался в 2023-м году и за последнее время успел раздать огня на Красной Площади в 6 утра при лютом морозе (это не шутка), выступить вместе с легендарными альтернативщиками «Слот» и запустить собственное реалити-шоу, в котором показал бэкстейдж всех своих событий (спойлер: их много).

Мужской и женский вокал, заводящий с полоборота тяжёлый грув и одновременно цепляющие поп-мелодии, которые надолго засядут в голове, - по признанию самих музыкантов, они нашли свой уникальный звук, устаканили состав и сейчас находятся в своей наилучшей эре.



Культовый американский коллектив Saliva образовался в 96-м году и ворвался на мировую рок-сцену весьма быстро: саундтрек к фильму "Дракула" в 2000-м году, супер-хит "Click Click Boom" для фильма "Форсаж" в 2001-м и фит "Hero" вокалиста Saliva с фронтменом Nickelback для фильма "Человек-паук".

Сочетая дерзкие риффы альтернативы с мелодизмом мейнстрима, Saliva как нельзя лучше олицетворяет собой неформальную и дерзкую эпоху 2000-х, которая в наши дни вновь оказалась на пике хайпа.

Так что это будет уникальный момент - легенды западного альтернативного рока и новые лица жанра из России на одной сцене встречаются нечасто.

Концерты Saliva при участии Goroda: