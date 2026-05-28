Музыкальный фестиваль Muz Bit Unlock возвращается

В прошлом сезоне фестиваль доказал: новая музыка рождается не только в продюсерских центрах, а там, где человек просто берет в руки инструмент или встаёт к микрофону.



Muz Bit Unlock

В 2026-м фестиваль снова едет по стране:

29 августа — Краснодар

10 октября — Екатеринбург

1 ноября — Москва

Каждый город — свой день, своя программа, своя публика. И, конечно, свои звезды! Первыми хедлайнерами фестиваля станут PLC, Nemiga, DJ M.E.G. и Amchi, а совсем скоро громких имен среди звезд Muz Bit Unlock станет еще больше.

Но сначала — отбор. Потому что место на фестивальной сцене нужно заслужить. Онлайн-отбор — это первый шаг на пути к большой сцене. Участие смогут принять сольные исполнители и коллективы от 18 лет. Подать заявку можно от любого из трёх городов фестиваля. К рассмотрению принимаются только авторские музыкальные произведения.

Как устроен отбор — коротко:

Раунд 1 — видео с авторским треком в своих соцсетях с тегами фестиваля. Любой формат: сниппет, студия, живое исполнение. Каверы не принимаются.

Раунд 2 — только живое исполнение. Голос и/или инструмент в реальном времени. Без фонограммы.

По итогам двух раундов определится 6 финалистов (по 2 от каждого города), которые попадут на вечеринку в Москве, где жюри выбирает трёх победителей — по одному от Краснодара, Екатеринбурга и Москвы. Именно они выходят на сцену Muz Bit Unlock в своих городах.

Подробности об условиях участия можно найти на официальном сайте проекта.

Что получают победители?

Трое победителей — по одному от каждого города — выходят на сцену фестиваля Muz Bit Unlock в своём городе. Это полноценное выступление в рамках федерального тура.

Организаторы, в свою очередь, будут продвигать заявки лучших участников: их видео публикуются в официальных аккаунтах проекта, получают дополнительные охваты и внимание аудитории. Это не гарантирует победу, но дает возможность быть замеченным.

Для многих именно с такого старта начинается путь на большую сцену. Не с контракта и не с грандиозной победы, а с первого шага, когда музыкант показывает свою работу широкой аудитории.