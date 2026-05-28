Фестиваль VK Музыка Летом стартует 30 мая: в лайнапе более 50 артистов

Фестиваль откроется 30 мая концертом артистов и стримеров Lida и CMH, а 31-го выступит Лолита.



VK Музыка Летом

Всё лето с четверга по воскресенье включительно на площадке будут проходить выступления популярных артистов и фрешменов, среди которых Toxi$, Saluki, Bearwolf, Mayot, Mona, GSPD & Dead Blonde, Лолита, «Каспийский Груз» и многие другие.

На площадке пройдут встречи с артистами и автограф-сессии. Получить возможность увидеть любимых исполнителей и выиграть билеты на их выступления можно в социальных сетях VK Музыки, где регулярно будут проходить розыгрыши. Афиша концертов доступна на сайте фестиваля: https://leto.place

Также для посетителей с четверга по воскресенье включительно с 17:00 до 23:00 будут работать фудкорты, экстрим-парк, скейт-парк и баскетбольная площадка.

VK Музыка Летом проходит при поддержке Local Events, одного из крупнейших концертных агентств России, и лейбла VK Records. В 2025 году на площадке VK Музыка Летом состоялось более 60 событий, которые посетили более 170 тысяч человек.

Адрес VK Музыка Летом: Москва, Шмитовский проезд, 32а, с. 1.