Баста послушал фрешменов в шоу «Я так слышу»

Баста в «Я так слышу»

«Я так слышу» — проект, где артисты становятся гостевыми редакторами витрины VK Музыки. Они слушают треки и составляют топ-чарт на основе своих предпочтений. Артист, занявший первое место чарта, попадает на обложку одноимённого плейлиста, который редакция VK Музыки поддерживает в социальных сетях и на витрине в специальном разделе. В каждом выпуске нового сезона треки оценивают два артиста: опытный и новичок.

В первом эпизоде нового сезона участвуют Баста и A-This 52, ведущий — Дмитрий Миловзоров, генеральный директор VK Records. Они слушают 12 треков, которые взлетели в рекомендательной системе VK Микс, выбрала музыкальная редакция или предложили звёздные гости.

Баста и A-This 52 отдали первое место Sabu, артистке лейбла Saluki Carnival Records, которая с первых секунд поразила гостей саундом. В начале года исполнительница попала в список проекта «Кто заберёт 2025?», по мнению редакции The Flow.

Также Баста отметил трек «Ангел-хранитель» молодой исполнительницы я про рок:

«Это очень круто: искренность и чистота. Развитие вокала с нотками народного — это абсолютное открытие. Я приглашаю артистку в проект МУЗ.ЛИТ».

Также гости показывают собственные демки: Баста включил фрагмент будущего трека «Сто игр», на который вдохновился во время съёмок клипа с Icegergert в Санкт-Петербурге. А-This 52 поделился треками, которые попадут в новый альбом.

В будущих выпусках третьего сезона «Я так слышу» примут участие Icegergert, Mary Gu, Sqwoz Bab, Кравц, Mona, Гуф и другие.