Чтобы слушать VK Музыку в Apple CarPlay, нужно подключить к системе автомобиля смартфон с мобильным приложением ВКонтакте для iOS по Bluetooth или через USB-кабель. Далее — открыть приложение в меню Apple CarPlay. Использовать VK Музыку с помощью этой системы могут все авторизованные пользователи ВКонтакте.



VK Музыка стала доступна пользователям Apple CarPlay

В Apple CarPlay пользователям доступны основные возможности VK Музыки. На экране в своём автомобиле они могут видеть четыре раздела: «Главная», «Моя Музыка», «Книги и шоу», «Скачанное». На «Главной» отображаются рекомендации VK Микс, недавно прослушанные композиции и блок «Какой сейчас вайб».

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Интерфейс VK Музыки адаптирован под автомобильную систему и комфортное прослушивание треков во время вождения. Для удобной навигации дизайн плеера также адаптирован под Apple CarPlay, в нём же расположены кнопки быстрого доступа. После запуска VK Музыка продолжит работу над функциональностью приложения, в том числе опираясь на обратную связь пользователей Apple CarPlay.

В 2024 году VK вышла на рынок сервисов, предварительно устанавливаемых в мультимедийные системы автопроизводителей. В компании рассчитывают, что в 2025 году сервисы VK будут предустановлены более чем в двадцати новых моделях автомобилей различных брендов.