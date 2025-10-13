VK Музыка кратно увеличила прослушивания треков из рекомендаций

Обновлённые рекомендации VK Микс

За год время прослушивания пользователями треков из рекомендаций VK Микс выросло на 105%, а количество ежедневно добавляемых треков на пользователя в приложении VK Музыка увеличилось на 40%. Чаще всего треки из VK Микс себе добавляют пользователи в возрасте 14–18 лет — за год прирост составил 50%. Количество предлагаемых новинок в рекомендациях увеличилось в 14 раз, а время появления в VK Микс новых треков от артистов в день релиза занимает не более 1 часа.



Новые функции сервиса

Новые функции сервиса

На главной странице VK Музыки появились разделы с ключевыми жанрами — поп, хип-хоп, рок и электроника. Настройка «Жанры» подбирает треки в определённом жанре на основе аналитики рекомендаций и предлагает слушателю наиболее релевантные.

Дизайн главной страницы в приложении VK Музыки полностью синхронизировался с музыкальным разделом ВКонтакте: добавлены блоки «Собрано алгоритмами» (персонализированные плейлисты, составленные рекомендациями) и «Собрано редакцией», а также обновился раздел «Обзор» — в нём появились новые блоки с плейлистами. Иконка поиска выведена в верхнюю часть экрана для более удобной навигации, а у нижнего меню обновился дизайн иконок.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В разделе «Моя музыка» появилась настройка «Микс по моей музыке». Это умный шафл треков из коллекции пользователей с добавлением рекомендаций. Также в VK Микс появились мультинастройки. Теперь пользователь может одновременно выбрать несколько характеристик для настройки рекомендаций, например «Радостно», «Новинки» и музыка без слов. Чтобы пользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение VK Музыка до последней версии.

Обновлённые карточки артистов

В VK Музыке появились полезные фичи в карточках артистов, которые позволяют исполнителям активнее взаимодействовать с аудиторией. В новом блоке «Концерты» слушатели могут найти предстоящие выступления музыкантов, а также благодаря интеграции в стриминг сервиса VK Билеты выбрать и купить билеты на концерты. В сервисе можно также приобрести билеты на спектакли, выставки, кино и спортивные мероприятия. В VK Билетах уже представлены более 23 тысяч мероприятий от Kassir.ru, в числе которых собственные эксклюзивные концерты, театральные постановки и мюзиклы. В ближайшее время появятся события от ещё 5 билетных платформ — МТС Live, Ticketland, Ticketscloud, «Афиша» и Intickets.ru.

В карточках музыкантов появился блок «Об артисте», где представлена краткая биография исполнителей. Раздел может подключить любой музыкант, у которого есть доступ к Студии. В личном кабинете можно заполнить актуальную информацию об исполнителе и отправить на модерацию.

К обновлению сервиса VK Музыка запустила федеральную рекламную кампанию, посвящённую рекомендательной системе VK Микс. Главной фишкой ролика стал трек с припевом «Нравится, всё нравится», который моментально завирусился среди инфлюенсеров и стал трендом в соцсетях. VK Музыка расширила возможности подписки: все новые пользователи, а также те, кто не пользовался сервисом более 6 месяцев, могут оформить подписку на 3 месяца за 0 рублей.