VK Музыка обновила систему рекомендаций

В VK Микс появился новый механизм рекомендаций, который повышает разнообразие музыкального потока для слушателей. VK Музыка стала ещё глубже анализировать предпочтения пользователей и их музыкальные паттерны, что увеличило количество релевантных рекомендуемых треков и артистов более чем в 6 раз.



VK Микс

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Пользователи VK Музыки стали ставить на 30% меньше дизлайков, на 35% больше треков из VK Микс добавлять к себе в плейлисты и на 77% чаще добавлять треки в «Мою музыку» через функцию «Микс по треку». Слушатели чаще открывают для себя новую музыку и новых артистов, а количество повторов треков сократилось в 10 раз. Новый механизм рекомендаций внедрён в раздел VK Микс и внутри его основных настроек, в «Вайбах», а также в «Миксе по треку» и в блоке «Собрано алгоритмами» («Открытия», «Новинки», «Плейлист дня» и другие персональные плейлисты).

Осенью VK Музыка представила крупнейшее за 17 лет обновление сервиса. Главным изменением стал редизайн приложения VK Музыка и музыкального раздела ВКонтакте, которые оформлены в едином стиле. Также были обновлены ключевые разделы и система рекомендаций сервиса.