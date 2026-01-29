Антон Беляев запустил видеоподкаст про музыку

Каждые две недели Антон Беляев в новом видеоподкасте «Теория музыки» будет рассказывать о самых важных событиях из мира музыки: российских и зарубежных новинках, трендах, предстоящих концертах и фестивалях, а также об основных героях индустрии.

«В первом выпуске мы подводим итоги прошедшего года — пока 2026 только набирает обороты. Обсудим самые интересные новости и вспомним рекорды 2025 года, а также назовём имена артистов, за которыми стоит следить», — анонсировал Антон Беляев.



Антон Беляев

Кроме того, в шоу появятся приглашённые гости — критики, искусствоведы и музыканты. Первым экспертом стал Андрей Бухарин, музыкальный критик, который рассказал о том, как тренд на виниловые пластинки и CD-носители влияет на индустрию звука. Помимо историй, новостей и афиши мероприятий, зрителей ждёт свежая аналитика и яркие кейсы от VK Музыки. Подкаст будет выходить раз в две недели эксклюзивно в VK Видео и на сайте издания «Правила жизни».